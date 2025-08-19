マレーシア館で、8月18日開幕！「マレーシア観光芸術文化省ウィーク」【大阪・関西万博】
ステージで魅せる、民族舞踏団。10月の万博閉幕まで毎日ステージパフォーマンスが行われる
2025年8月18日（月）〜23日（土）、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて「マレーシア観光芸術文化省（Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia、略称MOTAC）ウィーク」を開幕する。会期中は、民族舞踊や伝統音楽、料理デモンストレーション、工芸ワークショップ、現代アート実演など、マレーシアの多彩な文化を一度に体感できる特別イベントを実施。2026年の「マレーシア観光年（Visit Malaysia 2026）」に向け、文化と観光の魅力を世界に発信する。なお、会期中には観光・教育・MICE分野の関係者向け商談会も実施し、交流の機会を提供する。
開幕式の様子。来日団代表マレーシア観光芸術文化省 主任補佐官 フローラ・チン・リー・サ(写真中央)とその他代表、観光年2026公式マスコット マレーグマのウィラ(左)マンジャ(右)
＜開催概要＞
名称：マレーシア観光芸術文化省ウィーク（MOTACウィーク）
会期：2025年8月18日（月）〜23日（土）
会場：大阪・関西万博 マレーシアパビリオン
主催：マレーシア観光芸術文化省（MOTAC）
■主なプログラム
・文化遺産保持者による公演：マレーシアの「人間国宝」に相当する重要無形文化財保持者（WAKOH）2名が来日し、伝統芸能を披露。
・多彩な伝統芸能：ボルネオのサペ演奏、北インドのシタール＆タブラ、古筝演奏、民族舞踊など。
・本格的な料理体験：マレーシア国立遺産庁（JWN）による伝統料理デモンストレーションと試食。
・工芸ワークショップ：ビーズ細工やオランアスリによる織物体験。
・現代アート実演：国立美術発展機構（LPSVN）によるライブアート実演。
・ファッションショー：マレーシア手工芸開発公社（Kraftangan）による伝統衣装と現代ファッションの融合。
会期中は、マレーシアの「人間国宝」に相当する国家無形文化遺産保持者（WAKOH）2名が来日。シタール奏者クマレサン・カルティゲス氏とサペ奏者マシュー・ンガウ・ジャウ氏が、それぞれの伝統音楽をライブ演奏で披露する。
【シタール奏者】クマレサン・カルティゲス氏
【サぺ奏者】マシュー・ンガウ・ジャウ氏
「マレーシア観光芸術文化省ウィーク」は、マレーシアが誇る多様な文化・芸術・観光資源を一堂に紹介する特別企画であり、2026年の「マレーシア観光年」プロモーションの重要な一環。大阪・関西万博の国際舞台を通じ、訪れる人々にマレーシアの文化的魅力を直接体感できる。
「Energising Sustainability（持続可能性に力を）」をテーマに展開しているマレーシア館は、熱帯雨林の樹冠をイメージした「Rainforest Canopy（エネルギーの森）」など自然と共生する未来のあり方を感じられる空間だ。館内では、日本人にも人気の高い“ロングステイ先”としてのマレーシアの魅力や、スマートで快適な暮らしのあり方などを紹介した。
また、多民族国家ならではの豊かな食文化や、地域ごとに異なる生活様式・伝統文化などを体感的に学べる展示がある。パビリオン前では、民族舞踊の披露など、五感で楽しめるステージを通じて、マレーシアの文化的魅力を発信している。
大阪・関西万博 マレーシア館（1）
大阪・関西万博 マレーシア館（2）
大阪・関西万博 マレーシア館（3）
