2022年11月、生成AI「ChatGPT」が一般公開されてから、まもなく3年が経とうとしています。以来、さまざまな生成AIサービスが登場し、日々その精度や使いやすさが向上し続けています。現在では、業務効率化を目的に、ビジネスの現場でも生成AIを活用する動きが広がっています。しかし一方で、日本国内における生成AIの活用は、諸外国と比べて大きく遅れを取っているのが実情です。総務省が2025年7月に発表した「情報通信白書」によ