スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）では、2025年秋から新シリーズがスタートすることが発表された。また、初公開となる新たなカードが公開された。【一覧】メガシンカしたポケモンが新登場！新シリーズでは、メガギャラドス、メガバシャーモ、メガチルタリスなど、メガシンカしたすがたのポケモンが初めて登場。さらにパワフルで魅力的なカードが多数収録される。公開された収録