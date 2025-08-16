1ゲーム差で迎えた首位パドレスとの一戦【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。3打数無安打1四球1打点で、連続試合安打は12でストップした。チームは3-2で逃げ切り、同率首位に浮上した。第1打席では相手先発ペラルタと対戦し、捉えた打球も中飛だった。1点ビハインドの3回、無死満塁で迎えた第2打