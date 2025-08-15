米ロサンゼルス市の大規模な再開発計画で、日本人建築家のテッド・トキオ・タナカさん（８２）が奮闘している。慢性的な交通渋滞で地下鉄整備が進む中、駅の設計や周辺のまちづくりを担当し、日本らしいデザインも取り入れた。来年には、妻の実家があり、大規模な山林火災に見舞われた岩手県大船渡市に拠点を移す予定で、復興にも協力していくつもりだ。（大船渡通信部広瀬航太郎）「ついのすみかは大船渡」日系人が多く暮ら