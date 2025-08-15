²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¤¬¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤ò·×Â¬¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥ Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï14Æü¡¢Âç²ñÂè9ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3»î¹ç¤Ç°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿°½±©¤ÎÀéÂå½ãÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤¯¤ó¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹¶¤á¤­¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î²÷Åê¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£°½±©¤Ï½é²ó¡¢²£ÉÍ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÃÓÅÄÀ»ËàÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤éÀèÆ¬¤ÎËÌÀîÍÛÀ»³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢»°