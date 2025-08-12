ある日、突然の事故で、親子の人生は変わりました。約20年前、大阪市在住のユウタくん（仮名・当時19歳）は、信号もない道をいつものように原動機付自転車で走っていました。すると、ウインカーも出さずに突然車が左折してきて、巻き込まれ、引きずられました。 その後待っていたのは、高次脳機能障害を負った被害者をさらに傷つける、終わりの見えない試練でした。保険会社も、医師も、司法さえも、「詐病だ」「精神的なも