日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが１２日までに更新され、歌手の椎名林檎（４６）が登場した。「＃椎名林檎＃私の中のもうひとりのワタシ＃もっと驚きたいワタシ＃おしゃれクリップ＃撮影山崎育三郎２０２５．８．１０」とつづり、ＭＣの山崎育三郎が撮影した椎名の全身ショットをアップ。小顔が際立つ黒髪のショートヘア、落ち着いた色合いの和服姿で色っぽい視線を向けている。