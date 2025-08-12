俳優の倉科カナ（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）で夫役を演じた浜野謙太（44）との2ショットを公開した。【写真】”夫”の肩抱きニッコリ、ウエディングドレス姿の倉科カナ同作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンター