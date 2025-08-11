Mrs. GREEN APPLEがきょう午前0時に配信した新曲「夏の影」のミュージックビデオが公開された。【動画】ミセス新曲「夏の影」ミュージックビデオ「夏の影」は、「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が表される“夏うた”で、「キリン 午後の紅茶」CMソングに起用されている。ミセスはデビュー10周年の今年10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE D