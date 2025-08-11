JR九州によりますと、11日、始発から運転を見合わせていた九州新幹線の熊本～鹿児島中央の間で、運転が再開しました。鹿児島中央から熊本に向かう「上り」は午後2時50分、熊本から鹿児島中央に向かう「下り」は午後2時に再開しました。本数を減らして運行します。博多と熊本の間では午後0時20分から順次、再開しています。