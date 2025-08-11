（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

富裕層が目指す南アの「贅沢」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 富裕層がたどり着いたラグジュアリーリゾートについて紹介している
  • 野生動物の生態にあわせ、1日のスケジュールは決められているという
  • サバンナを走行し野生動物を見るゲームドライブが目的とのこと
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 母親がアンジェラ・アキだと知る
  2. 2. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
  3. 3. 広陵が辞退「何も感じない」
  4. 4. 恋多きカズ&二階堂ふみ 恋愛遍歴
  5. 5. YOSHIKIが謝罪 3文字に失望の声
  6. 6. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
  7. 7. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
  8. 8. 死刑執行日は大変 獄中で叫び声
  9. 9. オダジョー 共演したくない俳優
  10. 10. 広陵の保護者会「質問上がらず」
  1. 11. 警察来た マックに響く怒号&失望
  2. 12. 張本智和 中国監督の態度を批判
  3. 13. マツコ 体の激痛でイベント断念
  4. 14. 大量閉店 ヴィレヴァンの現状
  5. 15. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
  6. 16. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
  7. 17. 「最悪の結末」広陵の辞退に疑問
  8. 18. 二階堂ふみ 最新姿にネット騒然
  9. 19. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
  10. 20. カズ 二階堂の魅力&デートを語る
  1. 1. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
  2. 2. 死刑執行日は大変 獄中で叫び声
  3. 3. 警察来た マックに響く怒号&失望
  4. 4. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
  5. 5. 結婚報告 彼女を見た父に異変
  6. 6. 女性から非常に人気 モテる遺体
  7. 7. 愛子さまと親密な彼は筋肉オタク
  8. 8. セコマと重なる「ヤオコー愛」
  9. 9. 広陵校長 辞退は「苦渋の決断」
  10. 10. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
  1. 11. 左手指ない 高校球児が甲子園へ
  2. 12. 「目の日焼け」が招く健康リスク
  3. 13. 彼氏の乳首に…思わず後ずさり
  4. 14. ソフバン&ドコモ 手数料を値上げ
  5. 15. 世界有数のナメクジ王国・日本
  6. 16. 神戸・長田区 遊歩道が突然陥没
  7. 17. 日本に存在しないはずの鳥が出没
  8. 18. 大雨特別の熊本「人が流された」
  9. 19. 上半身の遺体と右足 身元が判明
  10. 20. ２８歳のプロボクサー２人、急性硬膜下血腫で死去…同一興行で異例の事態
  1. 1. 中国 誤侵入の海自艦に警告射撃
  2. 2. 既読スルー招く絵文字 要注意
  3. 3. 石破氏 14年前の発言ブーメラン?
  4. 4. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
  5. 5. 退職代行 利用者の意外な特徴
  6. 6. 10歳でおじさんから性被害…硬直
  7. 7. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
  8. 8. 日本人の「京都離れ」本当なのか
  9. 9. ボンタンアメでトイレ不要? 真相
  10. 10. エアコンの電気代 風量で3倍に?
  1. 11. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
  2. 12. 吉野家 期間限定メニューを絶賛
  3. 13. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  4. 14. 溺れやすい子ども 7歳と14歳の訳
  5. 15. 不倫がTVに映る→電話に青ざめる
  6. 16. コロナ後遺症 散歩で3日寝たきり
  7. 17. 温泉旅館が突如閉鎖「夜逃げ」か
  8. 18. 「ありえない生き物」写真に戦慄
  9. 19. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
  10. 20. 広陵と対戦予定 嬉しい思いない
  1. 1. 韓国女性用サウナで「人糞」か
  2. 2. 「日本に爆泣き」中国SNSに反響
  3. 3. ガザで少年死亡 支援物資が直撃
  4. 4. Switch2 なぜ経済制裁の露で流通
  5. 5. 仏女性 巨大な衛星アンテナ設置
  6. 6. 中国で人気急上昇の「ケール」
  7. 7. ピットブルがお手柄、通行人の助けを借りて意識不明の飼い主を救助　米
  8. 8. 慰安婦動員の事実 住民を処罰
  9. 9. 日中は真の和解できぬ 香港紙
  10. 10. 米大学で古文書窃盗か 男を訴追
  1. 11. Ankerワイヤレスイヤホンの進化
  2. 12. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
  3. 13. 中鉄の夜行列車 利用者数15万人
  4. 14. 中国ウルムチ 爆発的な成長ぶり
  5. 15. 正恩氏の公開写真に施工不良か
  6. 16. 中国でステルス機の写真が流布
  7. 17. トランプ氏ら「近日中」に会談へ
  8. 18. ネタニヤフ首相 ガザの制圧指示
  9. 19. コスプレ禁止リスト 中国で波紋
  10. 20. 中国、世界の一大抹茶供給源に　内陸部、日本茶人気で生産拡大
  1. 1. 大量閉店 ヴィレヴァンの現状
  2. 2. 日本はここから3年間増税地獄か
  3. 3. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
  4. 4. 発達障害が増えた「本当の理由」
  5. 5. 50代60代が知るべき投資の心得
  6. 6. 2度の大暴落「12年前の教訓」
  7. 7. IR有力候補に? 日産追浜工場浮上
  8. 8. 「やるだけ無駄」私募債を解説
  9. 9. イスラム教 なぜ偶像崇拝禁止?
  10. 10. プレゼン資料の「図解化技術」
  1. 11. 鳥嶋氏 ジャンプで23年間勤務
  2. 12. 鬼丸氏が解説 カード決済まとめ
  3. 13. 巨大な建物が水に浮かぶ理由
  4. 14. トランプ氏 半導体に100%の関税
  5. 15. 海外からの評価に「矛盾」の市場
  6. 16. NY為替 ドル円146円台に下落
  7. 17. ローソン×パペットスンスン コラボフードやグッズを販売、オリジナルチャームのプレゼント企画など
  8. 18. 「アニメ界の人」が見た現実
  9. 19. 富裕層が目指す南アの「贅沢」
  10. 20. 年代別&業種別 日本の平均年収
  1. 1. 既読つけずにLINEを読む最強テク
  2. 2. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
  3. 3. サムスンGalaxy 5G使ってみた
  4. 4. 驚異の実力を持つAIエージェント
  5. 5. マクドナルド騒動 配達員も不満
  6. 6. 猛暑で自分専用クーラーが登場
  7. 7. REDMAGICのゲーミングタブレット
  8. 8. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
  9. 9. LINEを既読スルーする理由を解説
  10. 10. LGが2周年セール 55%オフも
  1. 11. 35mm F1.4 II APS-Cサイズで登場
  2. 12. AIが知識提供を始めた大学の価値
  3. 13. MV全体がQRコード 新体験に驚き
  4. 14. 嘘の話を...AIファンが不満爆発
  5. 15. 原点回帰 AIの新たなモデル2つ
  6. 16. Adobe Express モバイル版に感動
  7. 17. LG曲面型ディスプレイが発売へ
  8. 18. AIに奪われにくい仕事 結果発表
  9. 19. 「REDMAGIC 10S Pro」レビュー
  10. 20. モンベルで夏を攻略 隠れ名品
  1. 1. 広陵が辞退「何も感じない」
  2. 2. 広陵の保護者会「質問上がらず」
  3. 3. 張本智和 中国監督の態度を批判
  4. 4. 「最悪の結末」広陵の辞退に疑問
  5. 5. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
  6. 6. 夏の甲子園　辞退の広陵が生徒＆保護者に説明会　堀校長「涙をためていた生徒はいた」も「彼らが気持ちを制御して臨んでくれた」
  7. 7. 津田学園が不戦勝「嬉しくない」
  8. 8. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
  9. 9. 好奇の目に晒した広陵高校の甘さ
  10. 10. 左手の指がない球児、甲子園初安打　同点適時打に球場大歓声…右前に痛烈な打球
  1. 11. 広陵が甲子園辞退 出場校の反応
  2. 12. 佐々木朗希復帰で 火種発生も
  3. 13. 辞退の広陵 緊急の保護者説明会
  4. 14. 西武・渡部 母校の広陵に言及
  5. 15. 大谷翔平にイチロー氏「寂しさ」
  6. 16. 広陵 中井監督は指導から外れる
  7. 17. 辞退の広陵 調査中の別事案も
  8. 18. イチロー氏　感動と爆笑の13分間英語スピーチ　弓子夫人に「ホットドッグを食べられるのが待ち遠しい」
  9. 19. 元日本代表の釜本邦茂さん死去
  10. 20. カル・ローリー 45号3ラン
  1. 1. 母親がアンジェラ・アキだと知る
  2. 2. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
  3. 3. 恋多きカズ&二階堂ふみ 恋愛遍歴
  4. 4. YOSHIKIが謝罪 3文字に失望の声
  5. 5. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
  6. 6. オダジョー 共演したくない俳優
  7. 7. マツコ 体の激痛でイベント断念
  8. 8. 二階堂ふみ 最新姿にネット騒然
  9. 9. マツコがイベ欠席 進退懸念も
  10. 10. カズ 二階堂の魅力&デートを語る
  1. 11. 「NHKのトイレで性加害」困難か
  2. 12. 人気ハガキ職人が31歳で死去
  3. 13. 仕事激減の松嶋尚美に不安視の声
  4. 14. カズレーザー 妻の呼び名は社長
  5. 15. 斉藤慎二被告 生配信で20万円か
  6. 16. 二階堂ふみが結婚「4649」話題
  7. 17. ひろゆき氏 広陵辞退に持論展開
  8. 18. ホリエモン、中国旅行で本音吐露
  9. 19. 有名ハガキ職人が死去 有吉追悼
  10. 20. 放送局占拠 公式HPに怒りの指摘
  1. 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
  2. 2. 急にプールを拒否 娘に何が?
  3. 3. コンビニトイレ 義務感は不要?
  4. 4. 40・50代女性向け GU神トップス
  5. 5. 彼氏の乳首に…思わず後ずさり
  6. 6. 綾瀬はるか ユニクロCMに賛否
  7. 7. レイアース 心躍る新作グッズ
  8. 8. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
  9. 9. えっ私のせい? ATMで突然警告音
  10. 10. 松下洸平の結婚 占いピタリ一致
  1. 11. ドッグラン後の犬 充実の疲労感
  2. 12. 大人女子に人気の「coca」とは
  3. 13. 「とるだけ育休」発言にがっかり
  4. 14. ファンデ不要 話題コンシーラー
  5. 15. Amazon「日用品お得フェア」紹介
  6. 16. 沖縄の味を求めるならカルディへ
  7. 17. セリア「おしゃれ巾着」が魅力
  8. 18. 「高機能美容液ハンドクリーム」
  9. 19. 人気バッグ「russet」が進化
  10. 20. タカノ 3日間限定の贅沢パフェ
x