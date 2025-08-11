µÜºê¡¦À¾ÅÔ»Ô¤ÎÎÓ¤Ç7·î¡¢¼íÎÄÃæ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬¡È¥Ê¥¾¤ÎÄ»¡É¤ò¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÎÄ¹¤Ï50cm°Ê¾å¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¥¸¥ã¥¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÂÎ¤ÈÄã¤¤ÌÄ¤­À¼¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆ°Êª±à±àÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä»¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤³°Íè¼ï¤Ç¡¢»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Æ¨Áö¤·¤¿²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤Ê¤Ë¡©¡È¥Ê¥¾¤ÎÇò¤¤Ä»¡É¤¬½ÐË×µÜºê¡¦À¾ÅÔ»Ô¤Ç7·î19Æü¡¢¥¤¥Î¥·¥·ÎÄ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÃËÀ­¤¬¶á¤¯¤ÎÎÓ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ê¥¾¤Î