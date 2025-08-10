ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 広陵高校が夏の甲子園大会の出場辞退へ 校長が取材対応で明らかに 夏の甲子園2025 広陵高等学校 高校野球 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 広陵高校が夏の甲子園大会の出場辞退へ 校長が取材対応で明らかに 2025年8月10日 13時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 夏の甲子園大会に出場している広陵高校が10日、出場辞退することを発表 同校は1月、複数の野球部員による暴力を伴う不適切な行為が判明していた 校長は会見で、ご迷惑ご心配をおかけしましたことをお詫びしますと謝罪した 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2025 記事時間 08/10 13:29 広陵高校が甲子園辞退 不祥事による開幕後の辞退は史上初 記事時間 広陵高校が夏の甲子園大会の出場辞退へ 校長が取材対応で明らかに 記事時間 08/10 13:13 広陵が甲子園の出場を辞退 波紋を広げる日本高野連の事案 おすすめ記事 広陵が暴力事案の詳細を公表 出場辞退せず７日初戦 被害生徒、保護者に謝罪「不適切な行動があったことは極めて遺憾」 2025年8月6日 21時48分 櫻井翔主演ドラマ『放送局占拠』“般若”は加藤清史郎！“化け猫”と“河童”は入山杏奈と柏木悠 2025年8月9日 21時54分 双子を妊娠中の中川翔子、子どもへの対応に「怖いんですよね」と思う点を告白「どうしたら…」 2025年8月6日 16時45分 小泉孝太郎 父の総理就任に「親の七光りだと言われたとしても」 兼近「最悪じゃないですか？」に爆笑で本音「僕の人生も変わっちゃった」 2025年8月4日 15時25分 〈広陵が大炎上〉「SNSでは名前とか顔まで…違ったらどうすんだ。責任取れんのか」吹奏楽もチアガールもなし…異様な雰囲気に包まれた初戦現地ルポ 2025年8月8日 11時13分