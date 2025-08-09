元TBSアナウンサーでフリーの宇垣美里（34）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。一番好きな映画を明かした。酒ビンが止まった宇垣は「好きな映画とか、作品って何度も見た方が楽しくないですか?」と出演者たちに切り出した。続けて「本当に生涯で一番大好きな映画が『マッドマックス怒りのデス・ロード』なんですけど」と明かした。これに千鳥・ノブは「あぁ〜おもしろいね」