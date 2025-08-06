ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン139がリリースされました。HTMLの文字コード自動検出の対象からISO-2022-JP(JISコード)が除外されることになりました。Chrome 139 | Release notes | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/release-notes/139?hl=ja◆ISO-2022-JP文字コードの自動検出を削除ISO-2022-JPは国際的な文字コード規格ISO/IEC 2022に準拠する日本語文