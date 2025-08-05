【モデルプレス＝2025/08/05】“最強ビキニ集団”の異名をもつCYBERJAPAN DANCERS（サイバージャパンダンサーズ）のAOI（アオイ）が4日、自身のInstagramを更新。大胆なビキニ姿の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】AOI「リアルハンコック」と話題の変形ビキニ姿◆AOI、変形ビキニで美ボディ大胆開放AOIは「AOI 1st写真集の表紙撮影の様子…海外のようなかっこいい写真が撮れました」と、写真集撮影時のオフショットを