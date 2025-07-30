¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬2025Ç¯7·î28Æü¡¢²­ÆìËÌÉô¤Ë³«¶È¤·¤¿Âç¼«Á³Ë×Æþ·¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òX¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿¶Á¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¶¿Íµ¤¤Î°Ê³°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ï25Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯ÁíÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à13¸ÄÊ¬¤ÎÌó60¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï·×22·ï¡£¤¦¤Á9·ï¤ÏÀèÃå½ç¤ÎÀ°Íý·ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢7·ï¤Ï¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥×¡£¤Û¤«