全日本選手権2位の2人がカップル解消フィギュアスケートのアイスダンスで昨季全日本選手権2位の田中梓沙、西山真瑚組（オリエンタルバイオ）が11日、カップル解消を発表した。西山はアイスダンスを継続予定、田中は競技から引退するという。五輪シーズンに入った直後の電撃的な“解散”に、ファンも衝撃を隠せずにいる。2023年にカップルを結成した2人は“あずしん”の愛称で親しまれ、結成1年目から全日本選手権2位に。昨季も