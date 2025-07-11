【地震情報 2025年7月11日】(16:14更新)16時9分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.7、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年7月11日】(16:14更新)16時9分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.7、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はあ