フジテレビの宮司愛海アナウンサーが21日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。休養していた約2週間を振り返った。○「声がまったく出なくなって」「今度は鼻が……」宮司愛海アナウンサー新型コロナウィルスに感染し、療養していた宮司アナ。メインキャスターを務める『Live News イット!』、同番組ともに休演していたが、「みなさん、ご迷惑をおかけいたしまして、大変申