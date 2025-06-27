映画館チェーン「109シネマズ」の運営会社は6月26日、従業員による不適切な行為を撮影した動画がSNSに投稿されたとして、公式サイトで謝罪コメントを発表した。SNS上では、映画館のバックヤードとみられる場所で、男性がポップコーンの入った袋に顔を突っ込む様子を撮影した動画が拡散されて、批判が相次いでいた。●ポップコーンの袋に顔を…批判相次ぐ拡散された動画には、若い男性がふざけながら、ポップコーンが大量に入った袋