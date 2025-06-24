¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢°¦ÍÑ¤Î¡ÈÄì¸«¤¨¥³¥¹¥á¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »³ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ーÃæ¤â¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¿～¡£´À¤«¤¤¤Æ¤âÊø¤ì¤ººÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý