¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¥Û¥Ê¥¦¥Ê¥¦ÏÑ¡á£²£°£²£°Ç¯£±·î£²£µÆü/Greg Asner¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ï¥¤Åç¥Û¥Ê¥¦¥Ê¥¦ÏÑ¤Ë¥¦¥Ë¤¬ÂçÎÌ¤ËÀ¸Â©¤·¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ò¡Ö²óÉü¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡×ÇË²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ê³Ø»ï¥×¥í¥¹¥ï¥ó¤ËÀè·î·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Ë¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µûÎà¤¬Íð³Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐµûÎà¤Ï¥¦¥Ë¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£