１６日は各地で気温が上昇し、午後４時現在、今年最多の２２地点で３５度以上の猛暑日、４１５地点で３０度以上の真夏日を記録した。気象庁によると、愛媛県西条市で３６・５度を観測したほか、香川県綾川町と徳島県美馬市、徳島市で３６・２度を観測した。ほかにも、京都市中京区で３４・６度、大阪市中央区で３３・６度、東京都心でも３１・６度を観測して、それぞれ今年の最高気温を更新した。（デジタル編集部）