米カリフォルニア州の国立公園で保護された子グマ。協会では子グマに愛着を感じすぎないよう名前を付けていない/Courtesy San Diego Humane Society（ＣＮＮ）手袋に毛皮のコート、そして、クマのマスク。こうした服装は前衛的なファッションのように聞こえるかもしれない。だが、実は、米カリフォルニア州サンディエゴの動物愛護協会で親をなくした子グマを育てている飼育員のユニホームだ。ロス・パドレス国立森林公園で４月、キ