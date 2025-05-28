（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

逃げられたら終わり…離婚2年後に待っていた「通帳残高978円」の地獄

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 離婚から2年が過ぎたころから、夫からの養育費の支払いが滞るようになった
  • 給与日前のある日、預金通帳を確認すると、わずか978円だったという
  • 「これでは弁護士に相談なんていう水準じゃない」と女性は肩を落とした
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. くわばた 飲み会の持論に賛否
  2. 2. 神戸児童殺傷「少年A」の人生
  3. 3. 審査おかしい THE SECONDに苦言
  4. 4. 「非常識」ディズニーで怒り爆発
  5. 5. 芽郁 活動休止を惜しむ声が続出
  6. 6. 収録中に突然のキス ツッコめず
  7. 7. 萩本欽一が置物状態...心配の声
  8. 8. ボビー 離婚裁判で総資産が判明
  9. 9. 都で爆発 ボンベ埋めたまま販売?
  10. 10. 闘病中の梅宮アンナ 電撃再婚
  1. 11. 中山美穂さんの長男 相続放棄か
  2. 12. 愛子さま「皇室で禁忌の一言」か
  3. 13. 矢田亜希子 米国でまさかの疑い
  4. 14. 多部未華子 億ションを多数所有
  5. 15. 実はハーフだった 20歳で知り涙
  6. 16. 優里が憶測を否定 物的証拠ある
  7. 17. 松井秀喜氏と破局も 女優の人生
  8. 18. 女風「行為しない客」意外と多い
  9. 19. 面接官の一言目「採用しません」
  10. 20. 園子温氏 反論会見での発言物議
  1. 1. 神戸児童殺傷「少年A」の人生
  2. 2. 都で爆発 ボンベ埋めたまま販売?
  3. 3. 多部未華子 億ションを多数所有
  4. 4. 1枚200万円 過去最高の不正転売
  5. 5. 愛子さま「皇室で禁忌の一言」か
  6. 6. 「資さんうどん」が大黒柱に
  7. 7. Switch2転売対策 SNSで絶賛の声
  8. 8. 女風「行為しない客」意外と多い
  9. 9. 「子どもを殺した」母親を発見
  10. 10. 京大 ハーバード生受け入れ検討
  1. 11. サーバー弱すぎ 万博で不満続出
  2. 12. スカイツリーにドローン 大炎上
  3. 13. 佐々木朗希 6年前にも同じ過ち
  4. 14. 古古古米と新米を混ぜて販売か
  5. 15. 最悪の原因で「ホタテショック」
  6. 16. 日本郵便新サービス どう便利か
  7. 17. 保育園前で2歳児はねられる 静岡
  8. 18. デジカメ 意外なメリットを解説
  9. 19. MrMax 備蓄米を5kg1000円台検討
  10. 20. 様子がおかしい鹿「ひき逃げ」か
  1. 1. 備蓄米放出 農協が潰さない訳
  2. 2. 進次郎氏 備蓄米巡る投稿で炎上
  3. 3. 「ほぼ離農する」兼業農家が言及
  4. 4. ハーバード留学停止で日本人不安
  5. 5. 橋下氏が3人を指摘 アンポンタン
  6. 6. 心痛む 愛子さまが危機感を示す
  7. 7. 日本の主食は犠牲で成立 監督涙
  8. 8. “年金法案”自公・立憲「基礎年金の底上げ」盛り込み合意　首相「意義深い」
  9. 9. 中国空母が東シナ海で戦闘機など発着艦訓練　宮古島南東の太平洋でも　防衛省は警戒強める
  10. 10. 男女格差是正、教育が重要　アイスランド大統領
  1. 11. 重要法案、国会で事前審査　審議の効率化へ副大臣積極活用
  2. 12. 愛子さまにつきまとう 異常事態
  3. 13. ドラマで注目も…芸大美大の現実
  4. 14. 気候変動対応へ連携深化　日アイスランド首脳が一致
  5. 15. 転売ヤーに甘いマック 元凶指摘
  6. 16. ワレサ元大統領「神のみぞ知る」
  7. 17. 現役世代の年金の目減りに歯止めと立民代表
  8. 18. 「令和臨調」・超党派議員らが中間報告　“熟議と効率”国会改革を目指す政策提言
  9. 19. マイナ 本人ではない口座13万件
  10. 20. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  1. 1. 韓俳優チェ・ジョンウさんが死去
  2. 2. 「格が違う」TWICE・モモに反響
  3. 3. 三井住友カード31万Pの衝撃
  4. 4. ハーバード大など打ち切りへ 米
  5. 5. 化学工場で大規模爆発発生 中国
  6. 6. 中国「沖ノ鳥」は日本の主張反論
  7. 7. 「沖縄は一度行けば十分」議論に
  8. 8. 劇場版「コナン」脚本家の望み
  9. 9. 中国製「毒縫いぐるみ」6000個を押収、発がん性物質が基準値の8倍―フランス
  10. 10. 印 日本抜き世界4位の経済大国に
  1. 11. 台湾でコロナ再拡大警戒
  2. 12. ガザの11歳インフルエンサー死亡
  3. 13. 首相巡る火災 露関与の可能性
  4. 14. 空母「福建」就役はどのような作戦効果を生むか、専門家が解説―中国
  5. 15. 米政権がコロナ方針転換の波紋
  6. 16. 「異次元美貌」ゴルファーに絶賛
  7. 17. トランプ氏 プーチン氏を非難
  8. 18. 米国の関税措置に「失望」
  9. 19. 独 イスラエルに輸出しない方針
  10. 20. ビザ面接 米政府が新規予約停止
  1. 1. 面接官の一言目「採用しません」
  2. 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
  3. 3. 年収500万円 結婚できない過酷さ
  4. 4. モームリに業界1位奪われた理由
  5. 5. 新NISAで170万円を失った65歳
  6. 6. 品川駅前 29階建てビルの着工へ
  7. 7. 年金だけで老後生活は可能? 解説
  8. 8. 「暇すぎる」Uber配達員の苦悩
  9. 9. 旭化成 MMA事業などから撤退へ
  10. 10. 日産 退任執行役に報酬6億4600万
  1. 11. あいりん総合センターを解体へ
  2. 12. 大リストラの日産 居座りに仰天
  3. 13. 日本で最も売れた中古車の正体
  4. 14. グッズが大量売れ残り 店長解雇
  5. 15. 備蓄米 消費者は飛び付くのか
  6. 16. ウエルシアと統合 なぜギリ可決
  7. 17. 天才投資家直伝 株買うべき3指標
  8. 18. 通帳残高978円 離婚2年後に地獄
  9. 19. 日産の次世代HV技術 25年導入へ
  10. 20. 「小泉米」早期販売は精米が課題
  1. 1. タオルで包んだフクロウが話題
  2. 2. 「Win10に戻したい」と悩む人へ
  3. 3. 1.5度温暖化で沿岸移住危機
  4. 4. EU アダルトサイトに訴訟手続き
  5. 5. 地球に最も近い惑星は水星？
  6. 6. X(旧Twitter)所有のデータセンターで火災が発生した後に世界中で大規模な障害発生、イーロン・マスクは「XとxAIとテスラ」に集中する必要がありXの運用面での大幅な改善が必要と語る
  7. 7. ロッテリア「肉の日」開催中
  8. 8. ピタッと磁石で簡単脱着、USB PD60W対応！Type-Cマグネットコネクタケーブル
  9. 9. 任天堂がメルカリ・Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・楽天ラクマと不正出品防止についての取り組み実施で合意
  10. 10. ファーウェイ、「WATCH FIT 4 Pro」「WATCH FIT 4」を発売　気圧計や高精度なGPSを搭載
  1. 11. 傘さしても濡れず 快適なミレー
  2. 12. Microsoft、PQC（耐量子計算機暗号）を備えた暗号化アルゴリズムをWindows Insider Previewに導入
  3. 13. 伸縮ディスプレイが高画素・大型化、“縦型動画自動切り出し技術”も。NHK技研公開
  4. 14. カギの解錠、家電の操作、スマホ探し、全部できる。SwitchBotの「紛失防止トラッカー」が超便利
  5. 15. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
  6. 16. 充電器もワイヤレスイヤホンも。Ankerの人気アイテムが最大30%OFFに【Amazon スマイルSALE】
  7. 17. 第一次世界大戦の隠れた痕跡、自動運転のセンサーで空から“発掘”に成功
  8. 18. 「新幹線大爆破」世界独占配信へ
  9. 19. SwitchBot製品が最大20%OFFに
  10. 20. 髪にやさしくて速乾。過度な熱ダメージを防ぐDysonドライヤーが25%OFFに【Amazon スマイルSALE】
  1. 1. 大谷が3戦連発 5年連続で20号に
  2. 2. 重岡銀次朗 硬膜下血腫で引退へ
  3. 3. Jリーグ 58クラブの経営情報開示
  4. 4. 井上監督が怒りの抗議 場内騒然
  5. 5. 「精神的にもかなり消耗しました。身体は限界越えました」36歳日本人GK、移籍した欧州でのシーズン終了
  6. 6. 野球観戦 暗黙の了解めぐり議論
  7. 7. 新庄監督 トレードの噂に言及
  8. 8. 大谷の先頭打者弾 実況14秒沈黙
  9. 9. 巨人・丸に「広島復帰」説か
  10. 10. 大谷の19号「特別仕様」で称える
  1. 11. 52歳ママアスリートの驚異ボディ
  2. 12. 山本由伸のバント処理「見事」
  3. 13. 35歳でMLB 菅野智之の技術を解説
  4. 14. Bリーグ 宇都宮が3季ぶり3度目V
  5. 15. 仲良しの日本代表選手と浅草寺参拝！？21歳イタリア代表、来日して日本を満喫！「日本を楽しんでくれて何より」
  6. 16. 平田2軍監督 元守護神を絶賛
  7. 17. G岡本故障は監督による「人災」
  8. 18. 石山泰稚 球団初の100S&100H達成
  9. 19. 朗希とド軍監督が緊迫のやり取り
  10. 20. 大谷すら届かない 誠也の「50」
  1. 1. くわばた 飲み会の持論に賛否
  2. 2. 審査おかしい THE SECONDに苦言
  3. 3. 「非常識」ディズニーで怒り爆発
  4. 4. 芽郁 活動休止を惜しむ声が続出
  5. 5. 収録中に突然のキス ツッコめず
  6. 6. 萩本欽一が置物状態...心配の声
  7. 7. ボビー 離婚裁判で総資産が判明
  8. 8. 闘病中の梅宮アンナ 電撃再婚
  9. 9. 中山美穂さんの長男 相続放棄か
  10. 10. 矢田亜希子 米国でまさかの疑い
  1. 11. 優里が憶測を否定 物的証拠ある
  2. 12. 松井秀喜氏と破局も 女優の人生
  3. 13. フジ情報番組 大ズレ発言で唖然
  4. 14. DJ KOOが退院を発表 病名も告白
  5. 15. 田中圭の代打? 小栗旬出演に憶測
  6. 16. 田中圭の「悪癖」を北川が警告か
  7. 17. 小泉農水大臣 備蓄米の受付休止
  8. 18. 永野巡る「ワケあり写真」に指摘
  9. 19. 指原Pの「≠ME」歌に酷評の嵐か
  10. 20. 香取慎吾 異例の長文投稿に反響
  1. 1. 女風「行為しない客」意外と多い
  2. 2. ピアノの正式名称知ってる？
  3. 3. 野良猫が1日中鳴く 理由に共感
  4. 4. 「老け見え」感じる40・50代へ
  5. 5. 「薬屋のひとりごと」最新16巻
  6. 6. 破局2人 正式に離婚申請が発表
  7. 7. 探偵のリアルな声「クセになる」
  8. 8. ニューバランスがAmazonで大人気
  9. 9. 酔っぱらった女性から電話 男性
  10. 10. 「全部チャラ」冗談に頭真っ白に
  1. 11. びっくりドンキー、毎年恒例「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアは28日から。新作サンドイッチと刺激的なソースは必見！
  2. 12. 「手伝いに来た」義母に一言
  3. 13. 妻の本音に理解を 夫悩みに指摘
  4. 14. 幸せの絶頂から一転...彼の嘘
  5. 15. 子が「世界的に前例のない障害」
  6. 16. 誕生日サプライズが地獄に
  7. 17. ファミマ 気になる新作スイーツ
  8. 18. 開店時間前に侵入する客の対応
  9. 19. 柴犬のはちくん 子猫5匹を保護
  10. 20. 半年間で37キロ減量 きっかけは?
x