昨年12月以降、やや安定的に維持されてきた北朝鮮市場の穀物価格が最近上昇傾向に転じ、歴代最高値を記録した。 北朝鮮国民の負担がいっそう高まるものとみられる。デイリーNKが定期的に実施する北朝鮮市場の物価調査によると、3月30日基準で両江道（リャンガンド）恵山（ヘサン）市のある市場で、コメ1キロが9700北朝鮮ウォンで取り引きされ、2週間で15.9パーセントも急騰した。 デイリーNKが北朝鮮市場の物価調査を始めた2009年