トランプ米大統領が4日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を更新し、米国外で製作されて米国に輸入されるすべての映画に100％の関税を課すと発表した。商務省と米通商代表部（USTR）に対し、関税発動の手続きを承認したとつづったトランプ氏は、米国の映画産業が「急速に衰退している」ためだと説明している。米国の映画製作者やスタジオを誘致するため優遇措置を提供する他国による協調的な取り組みを、「国家安全保障上の脅