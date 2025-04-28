京王電鉄東京都多摩市）が運営し、渋谷吉祥寺を結ぶ「京王井の頭線」。新宿から八王子市、相模原市まで走る「京王線」とは路線が独立し、車両の色も異なっている。同じ鉄道会社なのにどこか違うのはなぜか。その謎を追うと、各地で愛される井の頭線の姿も見えてきた。（岡本遼太郎）３月上旬。まずは、井の頭線吉祥寺駅（武蔵野市）のホームで出入りする電車をじっくり観察した。気づいたのは、先頭車両の正面上部と側面の