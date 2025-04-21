日本を代表するストップモーションスタジオドワーフ（どーもくん、『ポケモンコンシェルジュ』など）は20日、アカデミー賞受賞作を多数手がける北米のアニメーション配給会社GKIDS（『君たちはどう生きるか』『ブレンダンとケルズの秘密』）とともに、国際的作家・松本大洋による名作漫画『Sunny』を原作とした長編アニメーション映画の共同開発を発表した。【画像】開発中のそのほかの画像詳細は、カンヌ国際映画祭のアニメー