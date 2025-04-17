【仰天野球㊙史】#22【仰天野球㊙史】万引で逮捕された通算350勝・米田哲也から直接聞いた幻の巨人移籍「なに、帝大が加盟したい？」どうする、と5大学が集まった。「いいじゃないか」積極的に歓迎の意を示したのは早大と明大だった。1925（大正14）年4月、東京帝国大学（以下、東大）が正式に加盟して東京六大学リーグがスタート。2025年の今年は創設100周年にあたる。大正、昭和、平成、令和と長い道のり。1世