チャットAIのClaudeを展開するAI開発企業のAnthropicは、AIが労働市場や経済に及ぼす影響を経時的に理解するためのイニシアチブ「Anthropic Economic Index」を立ち上げています。このイニシアチブに基づき、AnalystがClaudeの使用状況についてまとめたレポートを公開しました。