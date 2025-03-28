「好きな司会者ランキング」トップ10は男だらけ元AKB48・指原莉乃さんのMC番組激減が話題になっています。指原さんがお笑いコンビ・かまいたちとともにMCを務めていたバラエティ番組『超無敵クラス』（日本テレビ系）が、3月いっぱいで終了。全盛期には10本前後のレギュラー番組を抱え、MCとしてメインを張る番組も多かったのですが、4月からは『トークィーンズ』（フジテレビ系）、『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）、『キッ