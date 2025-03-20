20日朝、東京・八王子市で乗用車が軽自動車に追突し、軽自動車が横転・炎上する事故があり、1人が死亡しました。警視庁と東京消防庁によりますと、午前7時前、八王子市上野町の交差点で、「車両が出火している」と110番通報がありました。現場は片側2車線の交差点の手前で、信号待ちで停車中の軽自動車に後ろから普通乗用車が追突して、軽自動車が横転、炎上したということです。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、軽自