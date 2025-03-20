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アイドルG「no concept」小日向莉々子が重大な契約違反 グループ脱退へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 女性アイドルグループ「no concept」が19日に公式Xを更新した
  • 小日向莉々子が「重大な契約違反」でグループから脱退したと報告
  • 小日向はグラビアアイドルとしても活動し、賞レースでも活躍している
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