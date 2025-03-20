鈴木浩駐英大使が聖パトリックデーに、シャムロック（三つ葉のクローバーのように、葉が3枚に分かれた草）の抹茶ラテアートをＸに投稿が話題を呼び、日本時間20日12時の時点で23万超の「いいね」となっている。 【写真】すごっ！見事なシャムロックの抹茶ラテアート英国人の心をわしづかみ 3月17日はアイルランドにキリスト教を広めた聖人パトリックの命日で、カトリックの祭日。人々は緑の