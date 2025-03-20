小腹が空いた時には【コストコ】の「ヘルシーおやつ」を味わいませんか？ 健康に配慮しつつお腹を満たしてくれそうなおやつが揃っていておすすめです。今回ご紹介するのは気分まで上げてくれそうな、英字のパッケージが映えるおしゃれな商品。ヨーグルト・チョコレートバー・キャンディーなど、お手軽感のある4品をピックアップしました。 食べ切りやすいカップ入りの「オイコスヨーグ