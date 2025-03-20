この記事をまとめると ■近年はブランドロゴをフラット化するメーカーが多い ■ブランドロゴをフラット化する理由はスマホでも見やすいから ■リブランディングをわかりやすくアピールする手法としてもフラットロゴは有効だ スマホで表示されたときに見やすいからロゴをフラット化 2025年2月、マツダが東京・南青山に「MAZDA TRANS AOYAMA」なるブランド発信拠点を新設した際、「マツダのロゴがフラットになっている！」と話題に