埼玉県八潮市の道路陥没事故に関する発言が炎上した、人気YouTuberの「中町兄妹」。3月4日に動画投稿を再開したが、今度は過去のSNSでの発言が物議を醸している。中町兄妹は兄・中町JPと、妹・中町綾からなる2人組YouTuberで、チャンネル登録者数は160万人を超える。だが、2月2日に投稿した動画（現在は削除）が批判を浴びることに。「綾さんが『道路とかも最近、落ちちゃって』と、1月28日に起きた八潮市の道路陥没事故と思