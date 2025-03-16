新型コロナウイルスのパンデミック以降、さまざまな企業がリモート面接による採用試験を取り入れています。しかし、AIを用いたカンニングツールが開発され、AmazonやMeta、Googleなどの大手企業は採用試験の実施方法を再考しています。How Google is responding to AI cheating in coder interviewshttps://www.cnbc.com/2025/03/09/google-ai-interview-coder-cheat.htmlAI Is Changing Tech Hiring: Remote Interviews At Risk |
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