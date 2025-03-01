【ローマ＝倉茂由美子】バチカン（ローマ教皇庁）は２月２８日、肺炎などで入院中のローマ教皇フランシスコ（８８）が、同日午後に気管支けいれんを起こしたと発表した。「呼吸状態の急激な悪化」があり、人工呼吸器を装着したという。発表では、教皇は意識は常にはっきりしており、人工呼吸器装着後の「反応は良好」とされる。ただ、引き続き、予断を許さない状況だとしている。ＡＮＳＡ通信はバチカン筋の話として、全体の病