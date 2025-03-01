人間の脳は歳をとると縮んでいく。ただ、それは「対策をしない場合」の話。何歳になっても脳の働きを良くすることはできるという。スイス在住の医師・平井麻依子さんが、世界の脳科学のエビデンスを自分の脳で実験したことをまとめた『「脳にいいこと」すべて試して１冊にまとめてみた』（サンマーク出版）より、脳の驚くべき柔軟性について解説する。仕事のパフォーマンスピークは20年後にやってくる脳は生涯を通じて、縮みつづけ