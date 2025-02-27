岐阜県総合医療センター＝27日午前、岐阜市岐阜県総合医療センター（岐阜市）は27日、昨年7月に入院中だった県在住の女児（3）が、喉に装着していた気道を確保する管が外れて心肺停止状態で発見され、1カ月後に死亡する医療事故があったと発表した。センターによると、女児は喉に腫瘍のようなものがあり管を付けていたが、何らかの原因で外れているのを主治医が回診中に発見。多臓器不全により死亡した。発見時、異変が起きた