俳優の木村拓哉さんが、2025年2月22日にYouTubeを更新。「無印良品」を訪れる動画を公開した。空いた陳列棚にストック商品を...木村さんはYouTubeで、ファンから「無印の魅力を体感していただきたい」とのメッセージが来たということで「無印良品 東京有明」を訪れた。「すっげえ昔に、青山3丁目にあったそこ（店舗）にはお邪魔したことありました。15年前くらいじゃない？」と、無印良品には久々に入ると明かした。店員から「SNS