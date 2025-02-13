「仕事を忘れてリフレッシュするために休みの日に旅行に行きたい」と考える人も多いのでは。しかし、旅行先であっても仕事のことが頭をよぎる人も少なくないだろう。 【調査結果】同僚を心配する声も…旅行先で仕事が頭から離れない理由 エミリス社はこのほど、仕事に従事する500人を対象に実施した「旅行先でも仕事が頭から離れない理由」に関するアンケートの調査結果を公開。実に8割強（84.2％）が旅行先でも仕事が