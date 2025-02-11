妻の遺体を遺棄した疑いで10日逮捕された、黒木佳史容疑者（35）の中学生当時の写真。黒木容疑者は2024年6月上旬、30代の男とともに、大阪市中央区の自宅から妻のいずみさん（当時52）の遺体を車で岡山県内まで運び、遺棄した疑いが持たれています。その数日前の2024年5月26日には「男女の争う声が聞こえる」という通報を受け、警察官が自宅に駆けつけたものの、いずみさんと会うことはできませんでした。その後、いずみさんの家族