“みちょぱ”ことタレントの池田美優（26歳）が、2月9日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。“生まれたときからお金持ち”だという、父親が年商3,000億円以上のスーパーお嬢様の「あんま働きたくない」発言に「ふざけんな、コノヤロー！」と声を上げた。番組はこの日、“生まれたときからお金持ち”という話題のスーパーお嬢様4名が登場。幼稚園の送り迎えがロールスロイスだったというサラさん、