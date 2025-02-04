発達した低気圧の影響で、北海道の太平洋側では３日夜から、記録的な大雪に見舞われた。この冬一番の強い寒気が日本の上空に流れ込んでおり、４日午後も西日本から北日本の広い範囲で大雪が見込まれ、気象庁が警戒を呼びかけている。気象庁によると、帯広市では４日午前９時までの１２時間降雪量が１２０センチに達するなど、北海道の太平洋側の六つの観測地点で史上最大となった。帯広市内では除雪が追いつかず、各地で車の立