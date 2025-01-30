1月25日、大阪・東大阪市の山中で切断された男性の遺体が見つかりました。警察は、死体損壊事件として捜査しています。警察によりますと、1月25日午前、大阪・東大阪市山手町の山中で行方不明者の捜索をしていた警察官が、切断された男性の遺体の一部を見つけました。遺体は頭部と両腕と足が切断されていて、半径30メートル以内の数カ所に遺棄されていたということです。司法解剖などの結果、遺体は40〜50代前半の男性で、身長135c